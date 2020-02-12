الكرملين: بوتين ناقش مع أردوغان هاتفيا تطورات الأوضاع في ادلب

أعلن ​الكرملين​ الروسي أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ناقش مع الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ هاتفياً تطورات الملف السوري وما يجري في إدلب، واتفقا على استمرار ​الاتصالات​ بشأن ​سوريا​ عبر الوكالات المختصة​​​​​​​، وكذلك على أهمية تطبيق الاتفاقات المشتركة بشأن سوريا​​​​​​​".

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