أردوغان: سنقوم بكل ما يتطلبه الأمر لإخراج النظام السوري الى خلف نقاط مراقبتنا بإدلب

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "عدد ​ضحايا​ ​الجيش التركي​ إثر هجمات ​النظام السوري​ بإدلب وصل إلى 14 قتيلا و45 جريحاً"، لافتا الى انه "في إدلب يهاجم النظام و​القوات الروسية​ والمليشيات المدعومة من ​إيران​ اللذين يتحركون معه باستمرار السكان المدنيين ويرتكبون المجازر ويسيلون الدماء، وإن أغلق الجميع أعُينهم، وأداروا ظهورهم، وجمّدوا ضمائرهم، فإن تركيا لن تبقى في موقف المتفرج".

وفي ​مؤتمر​ صحافي، لفت أردوغان الى ان "الهدف هو تفريغ المنطقة بالكامل من خلال إجبار السكان على التحرك نحو حدودنا كي تُحتلّ إدلب بسهولة"، مشيرا الى أنه "حتى نهاية شباط نحن مصممون على إخراج النظام من حدود مذكّرة سوتشي، أي إلى خلف نقاط مراقبتنا وسنقوم بكل ما يتطلبه الأمر على الأرض وفي الجو دون أي تردد أو مراوغة".