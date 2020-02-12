سكاي نيوز: القوات التركية تنشئ نقطة عسكرية جديدة بريف ادلب

أفادت "​سكاي نيوز​ العربية" عن مصادر، بأن ​القوات التركية​ تنشئ نقطة عسكرية جديدة بين بلدتي بنش وطعوم ب​ريف إدلب الشمالي​ وسط استمرار دخول التعزيزات والأرتال العسكرية التركية إلى الداخل السوري. وكان ​الجيش السوري​ قد أصدر بياناً أمس أكدت ​فيه أن "الاعتداءات التركية لن تفلح في حماية ​​الإرهاب​​ التكفيري المسلح ولن تثني ​الجيش السوري​ عن متابعة أعماله القتالية في ​محافظة إدلب​ وغرب حلب وجنوبها لتطهيرها من رجس الإرهاب المسلح بمختلف مسمياته، وإعادة ​الأمن​ والاستقرار إلى جميع المناطق على امتداد الجغرافيا السورية”.​​​​​​​

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