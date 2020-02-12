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حاتمي: لا يوجد لدينا صواريخ تحمل رؤوساً نووية

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أشار وزير الدفاع ال​إيران​ي العميد ​أمير حاتمي​ إلى أن "إطلاق الأقمار الاصطناعية لا علاقة له بالبرنامج الصاروخي"، مؤكداً أن موضوع ​القمر​ الاصطناعي ليس دفاعياً وهو حق إيران الطبيعي وسنكمل هذا البرنامج".

وفي تصريح له، عبر حاتمي عن فخره "بوجود ​صواريخ​ دقيقة برؤوس حربية عادية وقد اختبر الأميركيون ذلك في ​عين الأسد​"، لافتاً إلى أن "إيران لا تملك صواريخ تحمل رؤوساً نوويةً".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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