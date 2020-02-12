أشار وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي إلى أن "إطلاق الأقمار الاصطناعية لا علاقة له بالبرنامج الصاروخي"، مؤكداً أن موضوع القمر الاصطناعي ليس دفاعياً وهو حق إيران الطبيعي وسنكمل هذا البرنامج".
وفي تصريح له، عبر حاتمي عن فخره "بوجود صواريخ دقيقة برؤوس حربية عادية وقد اختبر الأميركيون ذلك في عين الأسد"، لافتاً إلى أن "إيران لا تملك صواريخ تحمل رؤوساً نوويةً".
كانت هذه تفاصيل خبر حاتمي: لا يوجد لدينا صواريخ تحمل رؤوساً نووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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