حاتمي: لا يوجد لدينا صواريخ تحمل رؤوساً نووية

أشار وزير الدفاع ال​إيران​ي العميد ​أمير حاتمي​ إلى أن "إطلاق الأقمار الاصطناعية لا علاقة له بالبرنامج الصاروخي"، مؤكداً أن موضوع ​القمر​ الاصطناعي ليس دفاعياً وهو حق إيران الطبيعي وسنكمل هذا البرنامج".

وفي تصريح له، عبر حاتمي عن فخره "بوجود ​صواريخ​ دقيقة برؤوس حربية عادية وقد اختبر الأميركيون ذلك في ​عين الأسد​"، لافتاً إلى أن "إيران لا تملك صواريخ تحمل رؤوساً نوويةً".