أفادت الشرطة الهولندية في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي أن انفجاراً ثانياً حصل داخل مكتب للبريد في امستردام من دون وقوع ضحايا.
وكان قد وقع انفجار أول، في مكتب شركة للبريد، بمدينة أمستردام الهولندية، فيما رجحت الشرطة أن يكون ناجما عن رسالة ملغومة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الهولندية: انفجار ثان داخل مكتب للبريد في أمستردام ولا ضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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