الشرطة الهولندية: انفجار ثان داخل مكتب للبريد في أمستردام ولا ضحايا

أفادت ​الشرطة الهولندية​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي أن انفجاراً ثانياً حصل داخل مكتب للبريد في امستردام من دون وقوع ​ضحايا​.

وكان قد وقع انفجار أول، في مكتب شركة للبريد، بمدينة أمستردام الهولندية، فيما رجحت الشرطة أن يكون ناجما عن رسالة ملغومة.