"سانا": مقتل مدني بنيران الجيش الأميركي شرق القامشلي

أعلنت وكالة "سانا" السورية عن "مقتل احد المواطنين وإصابة آخر بجراح جراء اطلاق القوات الأميركية النار على أهالي قريتي خربة عمو وحامو شرق مدينة القامشلي الذين تجمعوا عند حاجز للجيش السوري قام بمنع عربات أميركية من المرور".
وذكرت سانا أنه "ردا على الإعتداء الأميركي، تصدى الأهالي لمدرعات الاحتلال وأعطبوا 4 منها في حين سارعت قوات الاحتلال لاستقدام تعزيزات عسكرية للمكان تضم 5 مدرعات أخرى لسحب آلياتها المعطوبة وإجلاء عناصرها".
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