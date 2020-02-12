"سانا": مقتل مدني بنيران الجيش الأميركي شرق القامشلي

أعلنت وكالة "سانا" السورية عن "مقتل احد المواطنين وإصابة آخر بجراح جراء اطلاق ​القوات الأميركية​ النار على أهالي قريتي خربة عمو وحامو شرق ​مدينة القامشلي​ الذين تجمعوا عند حاجز للجيش السوري قام بمنع عربات أميركية من المرور".

وذكرت سانا أنه "ردا على الإعتداء الأميركي، تصدى الأهالي لمدرعات الاحتلال وأعطبوا 4 منها في حين سارعت قوات الاحتلال لاستقدام تعزيزات عسكرية للمكان تضم 5 مدرعات أخرى لسحب آلياتها المعطوبة وإجلاء عناصرها".