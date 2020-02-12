شكر وزير ​الصحة العامة​ ​حمد حسن​ في بيان، لأهله في منطقة بعلبك-الهرمل و​البقاع​، ومحبيه في كل ​لبنان​ "عاطفتهم النبيلة، وصدق مشاعرهم التي عبروا عنها، إن كان بالحضور المباشر أو بالإتصال، أو عبر تعليق ​اللافتات​ والصور"، آملا يكون عند حسن ظنهم. وتمنى على "كل من تفضل ورفع لي صورة أو لافتة أن يبادر الى نزعها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة تمنى نزع صوره واللافتات المهنئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.