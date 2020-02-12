موسى علق على جريمة الاوزاعي: كم حذرنا من الاكتظاظ في السجون

اشار النائب الدكتور ميشال موسى تعيلقا على الجريمة التي حصلت في فصيلة الاوزاعي امس وذهب ضحيتها الرائد جلال شريف ومؤهل زياد العطار، الى ان "بعد الترحم على شهداء الجيش، نترحم على شهداء قوى الامن الداخلي ونطلب الشفاء العاجل للجرحى. يظهر حسب تصريحات المسؤولين في الامن والقضاء ان الاكتظاظ في النظارة هو احد الاسباب الاساسية لهذه الجريمة".
اضاف موسى قائلا "كم حذرنا من الاكتظاظ في السجون وضرورة بناء سجون في الاطراف مهيأة لتأهيل المساجين، وكم رفعنا الصوت من اجل تسريع المحاكمات من قبل القضاء. رحم الله شهداء مؤسساتنا العسكرية، وحمى عناصرها".
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