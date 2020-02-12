لبنان يشارك في اجتماع مجلس المحافظين لصندوق التنمية الزراعية في روما

شارك لبنان في اجتماع مجلس المحافظين للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في روما - الدورة الثالثة والاربعون 2020 للاستثمار في نظم الاغذية المستدامة للقضاء على الجوع في حلول سنة 2030، وضم الوفد كلا من سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، محافظة ايفاد في لبنان ومستشارة وزير الزراعة الدكتورة ماجدة مشيك.
وعقد الوفد اللبناني اجتماعا مع المديرة الإقليمية للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا في "ايفاد" الدكتورة خالدة بوزار ومديرة "إيفاد" في مصر دينا صالح للبحث في بعض المشاريع التابعة لـ "إيفاد" في لبنان وبخاصة مشروع حليب halepp لتعزيز انتاج المواشي في لبنان، وذلك وفق توجيهات من وزير الزراعة عباس مرتضى، بالاضافة إلى كيفية التعاون للبدء بالمشروع وبخاصة أنه سيساهم في الحد من الفقر في الريف اللبناني من خلال تعزيز إنتاجية صغار مربي المواشي. وتم البحث في إيجاد مشاريع أخرى لدعم المزارع وبخاصة في ظل الظروف التي يمر فيها لبنان".
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