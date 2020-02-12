فادي سعد: من المؤسف أن حزبا تاريخيا خارج الصورة في استحقاق يهم اللبنانيين

اشار عصو كتلة ​الجمهورية القوية​ النائب ​فادي سعد​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "من المؤسف جدا أن يكون حزب تاريخي عريق خارج الصورة كليا في استحقاق يهم كل ​الشعب اللبناني​، في حين المطلوب منه أن يكون صوت الناس الذين انتخبوه في ​المجلس النيابي​ وأوكلوه تمثيلهم". إضغط للمزيد

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