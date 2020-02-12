كيجيان: ندعو الجهات اللبنانية الى الحوار للحفاظ على مقومات الدولة

زار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​العميد مصطفى حمدان​ سفير جمهورية ​الصين​ الشعبية ​وانغ كيجيان​ برفقة الامين المساعد يوسف الطبش، مستغرباً "محاولة بعض الاطراف الدولية استغلال ​كورونا​ لهز ​اقتصاد​ الصين القوي عوضا عن تقديم المساعدة الانسانية المفترضة".

واكد حمدان، على "تعاطف جميع اطياف الشعب ال​لبنان​ي مع الشعب الصيني في ازمته بمواجهة انتشار وباء كورونا"، مشيداً "بقدرة ​القيادة​ الصينية على اتخاذ الاجراءات في محاربة الوباء".

بدوره اكد كيجيان ان ​حكومة​ بلاده "تقوم بكل ما يلزم ميدانيا للحد من انتشار الوباء وحصره في مناطق محددة و التفاؤل كبير بإيجاد مضادات لفايروس كورونا والايام القادمة تحمل الكثير من التفاؤل في السيطرة على هذا الوباء"، شاكراً تعاطف اللبنانيين مع الشعب الصيني مؤكداً على حرص الصين على الاستقرار وخروج لبنان من أزماته الحالية، وداعيا كل الجهات اللبنانية الى الحوار المثمر ​البناء​ من اجل الحفاظ على مقومات ​الدولة اللبنانية​ القادرة على ادارة شؤون اللبنانيين في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.