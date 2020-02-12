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ميقاتي اعلن عن تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب

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اشار رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ الى ان الهوة اصبحت كبيرة بين الشعب و​السلطة​، والوضع بحاجة الى قرارات كبيرة، واليوم حضرت الى ​مجلس النواب​ مع اعضاء ​كتلة الوسط المستقل​ ووقعنا اقتراح ​قانون انتخاب​ات نيابية على اساس قانون انتخاب المحافظات الخمس التقليدية مع صوتين تفضيليين، مع تقصير فترة المجلس الحالي الى عامين تنتهي في العام 2020.

واكد ميقاتي في ​مؤتمر​ صحفي في مجلس النواب، ان الامور لا تستقيم الا بإنتخابات نيابية، خاصة وان 50 بالمئة من الناس في ال​انتخابات​ النيابية الماضية لم تنتخب. واعلن نيته تقديم قانون اقتراح لتخفيض سن الاقتراع من 21 عاما الى 18.

ودعا لاجتماع سريع لمجلس النواب للنظر بأيّ قانون انتخابات فالأمور لا تستقيم إلا بانتخابات مبكرة، وهناك اختلال في التوازن اليوم بسبب وجود أفرقاء أقوياء وآخرين ضعفاء وهذا مرفوض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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