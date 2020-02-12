الرئيس عون عرض الأوضاع الإقتصادية والمالية مع عبود وخير الدين وعدد من الإختصاصيين

عرض رئيس الجمهورية ميشال عون الأوضاع الإقتصادية والمالية مع الوزيرين السابقين فادي عبود ومروان خير الدين بالاضافة الى عدد من الإختصاصيين.
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