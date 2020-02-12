الرئيس عون عرض الأوضاع الإقتصادية والمالية مع عبود وخير الدين وعدد من الإختصاصيين

عرض رئيس الجمهورية ميشال عون الأوضاع الإقتصادية والمالية مع الوزيرين السابقين ​فادي عبود​ و​مروان خير الدين​ بالاضافة الى عدد من الإختصاصيين.

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