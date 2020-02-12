خارجية روسيا ردا على أردوغان: العمليات العسكرية الروسية والسورية موجهة فقط ضد الجماعات الإرهابية

اشارت ​وزارة الخارجية الروسية​ الى إن ​روسيا​ و​سوريا​ تستهدفان فقط ​الجماعات الإرهابية​، وذلك ردا على تصريحات الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ التي اتهم فيها ​موسكو​ ودمشق باستهداف المدنيين.

وقال رئيس قسم التهديدات والتحديات المستجدة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين: "صرحنا أكثر من مرة وبشكل لا لبس فيه، أنه لا روسيا ولا ​القوات المسلحة​ السورية تهاجم السكان المدنيين. كل الهجمات موجهة حصريا ضد الجماعات الإرهابية، أولئك الذين يقاتلون السلطات الشرعية".