انخفاض سعر البنزين بنوعيه 400 ليرة والديزل 700 ليرة

إنخفض ​سعر صفيحة ​البنزين​​ بنوعيه، "98 أوكتان" و"95 أوكتان" 400 ليرة لبنانية. كما إنخفض سعر "​الديزل​ أويل" 700 ليرة لبنانية. وبموجب جدول الأسعار الصادر عن وزارة ​الطاقة​، حددت الأسعار كالتالي: - بنزين "98 أوكتان": 24700 ليرة. Advertisements - بنزين "95 أوكتان": 24100 ليرة. - "ديزل أويل": 16200 ليرة. - "قارورة غاز": 14900 ليرة.

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