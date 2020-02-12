افيوني: قدر شهداء الواجب ان يسقطوا ضحية الغدر

اشار الوزير السابق ​عادل افيوني​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بالأمس ​الجيش​ واليوم ​قوى الأمن​ الداخلي: قدر شهداء الواجب ان يسقطوا ضحية الغدر وضحية الفوضى وضحية المستهترين بهيبة ​الدولة​. ‏رحم الله الشهيدين الرائد جلال الشريف والمؤهل اول زياد العطار، وأحر التعازي لعائلاتهما المفجوعة وتمنياتي للجرحى بالشفاء العاجل".

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