روكز: الطريقة التي دخل بها النواب إلى جلسة الأمس ليست مناسبة

أكد النائب ​شامل روكز​، أنه "في أي مكان يحصل تعدي على الجيش أو ​القوى الأمنية​ يجب ان تكون ردة الفعل قاسية وسريعة وفاعلة لتطال كل المشاركين بالتعدي"، معتبرا أن "​الجيش اللبناني​ يحتك بمطلوبين وليس ب​العشائر​ ويجب الفصل بين الجو العائلي والمطلوبين ونحن نعيش في دولة".

وفي حديث تلفزيوني، لفت روكز إلى أن "من حق النائب الإمتناع عن حضور ​جلسة الثقة​"، معتبرا أن "الطريقة التي دخل بها النواب إلى جلسة الأمس ليست مناسبة، وانا شخصيا قلتها بوضوح لن أكون ضد الناس وفي الاساس كنت سأذهب إلى المجلس دون منح الثقة للحكومة".

ولفت روكز الى أن "إستقالة نائب أو 10 نواب لا توصل إلى نتيجة، وانا اؤيد حصول إنتخابات نيابية مبكرة ولكن التحضير لها بحاجة للمرور في المؤسسات ومنها ​مجلس النواب​".