هاشم: المطلوب إنزال اشد العقوبات بحق المعتدين على المؤسسات العسكرية

أكد عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "اذا كان قدر ابناء ​القوى الأمنية​ و​المؤسسة العسكرية​ ان يدفعوا ضريبة الدم ايمانا والتزاما بأمن واستقرار الوطن فان مسسؤولية ​الدولة​ ومؤسساتها تنفيذ القوانين التي تحمي الوطن وأبناؤه واليوم المطلوب إنزال اشد العقوبات بحق الذين تسول لهم أنفسهم الاعتداء والتطاول على المؤسسات العسكرية لانها عنوان الطمأنينة والاستقرار". إضغط للمزيد

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