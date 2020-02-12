مصطفى حسين للحكومة: لتقديم حلول للازمات المتفاقمة

هنأ رئيس "الحركة الشعبية اللبنانية" النائب ​مصطفى حسين​ "​الحكومة​ الجديدة لنيلها الثقة"، معتبرا "أن الثقة الفعلية لا تكون الا بعد تقديم الانجازات التي وعدت بها اللبنانيين ضمن ​البيان الوزاري​".

ودعا في بيان "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ وجميع الوزراء العمل سريعا من دون مناكفات وتعطيل لتقديم حلول للازمات المتفاقمة، خصوصا ان اللبنانيين ما عادوا يحتملون الضيقة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية".

وتمنى على "الحكومة التي غيبت تمثيل عكار عن تشكيلتها الوزارية، ان تعوض ذلك بايلاء عكار اهتماما خاصا، عبر تحسين ​البنى التحتية​ وتشجيع المشاريع الانتاجية فيها من زراعة وصناعة بما يؤدي الى تأمين فرص عمل وخلق حركة اقتصادية، فلا تبقى هذه المحافظة منسية ومهملة كما كانت في الفترات الماضية بسبب اداء الحكومات المتعاقبة".