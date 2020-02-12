الباحثة الفرنسية المسجونة في إيران توقف إضرابها عن الطعام

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طهران: أوقفت الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه المسجونة في إيران منذ يونيو إضرابا عن الطعام بدأته قبل ستة أسابيع وفق ما أعلن محاميها الأربعاء.

وقال المحامي سعيد دهقان لوكالة فرانس برس إن "عادلخاه استجابت لطلب خطي من نشطاء مدنيين وسياسيين وأوقفت إضرابها عن الطعام منتصف هذا اليوم (08,30 ت غ)".

