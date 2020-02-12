اخبار العالم

الباحثة الفرنسية المسجونة في إيران توقف إضرابها عن الطعام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي فيسبوك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

طهران: أوقفت الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه المسجونة في إيران منذ يونيو إضرابا عن الطعام بدأته قبل ستة أسابيع وفق ما أعلن محاميها الأربعاء.

وقال المحامي سعيد دهقان لوكالة فرانس برس إن "عادلخاه استجابت لطلب خطي من نشطاء مدنيين وسياسيين وأوقفت إضرابها عن الطعام منتصف هذا اليوم (08,30 ت غ)".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الباحثة الفرنسية المسجونة في إيران توقف إضرابها عن الطعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا