شركة نيسان تطالب كارلوس غصن بـ83 مليون يورو









اسماء السيد - طوكيو: رفعت شركة نيسان الأربعاء دعوى أمام محكمة مدنية في اليابان للمطالبة بعشرة مليارات ين (83.4 مليون يورو) كعطل وضرر من مديرها السابق كارلوس غصن الذي يقاضي هو أيضًا مجموعة صناعة السيارات اليابانية بتهمة فسخ عقده.

قالت المجموعة اليابانية في بيان إن هذه الدعوى تهدف إلى استعادة "قسم كبير" من الخسائر التي سبّبها بحسب قولها مديرها السابق خلال سنوات من "سوء الإدارة وأنشطة الاحتيال" التي قام بها.

