ترامب لم يكتف بإقالة ضابط شهد ضده وإنما ينوي تأديبه أيضا!

دبي - بواسطة محمد فارس © Jonathan Ernst ألكسندر فيندمانترامب لم يكتف بإقالة ضابط شهد ضده وإنما ينوي تأديبه أيضا!

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الجيش قد ينظر في تأديب ألكسندر فيندمان، الخبير العسكري السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الذي أدلى بشهادة ضده في مجلس الشيوخ.

وكان فيندمان، وهو كولونيل في الجيش، قدم واحدة من أكثر الإفادات إضرارا بحق الرئيس الأمريكي، أثناء تحقيق أجراه مجلس النواب الأمريكي في تعاملات ترامب مع أوكرانيا، وأقيل من منصبه في البيت الأبيض الأسبوع الماضي مباشرة بعد تبرئة الرئيس ترامب في مجلس الشيوخ.

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مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية

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وقال ترامب "أرسلناه إلى مكان مختلف كثيرا، ويمكن للجيش أن يتعامل معه على النحو الذي يريدونه".

وردا على سؤال عما إذا كان يلمح إلى أن فيندمان قد يواجه إجراءات تأديبية أكد ترامب أن ذلك "يرجع للجيش".

وأضاف: "بالنظر إلى ما حدث.. فمن المؤكد، حسبما أتصور، أنهم سينظرون في ذلك".

وقال فيندمان في إفادته عندما كان أكبر خبير في شؤون أوكرانيا في مجلس الأمن القومي: "إن طلب ترامب إجراء تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافسه الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة 2020، ونجله هانتر، أثناء مكالمة تليفونية في يوليو الماضي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان خطأ".

وصرح ترامب بهذا الخصوص عن فيندمان "من الواضح أنني لم أكن راض عما فعله".

ومضى يقول "تحدث (فيندمان) قبل أي شيء عن مكالمة غير صحيحة.. وكل ما قاله عن المكالمة قيل دون الحصول على تصريح".

المصدر: رويترز