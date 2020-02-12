سقوط مدير محطة سيارات لبيعه بالسوق السوداء في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الأربعاء، مدير محطة لتموين السيارات لحيازته 105850 لتر سولار، كان في طريقه لبيعها بالسوق السوداء، جرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لعدم انتظام القيد في دفتر 21 بترول، الخاص بالمحطة، بعدم إثبات الكميات الواردة إليه بالدفتر.

وتبين حيازة المتهم 105850 لتر "سولار، بنزين 80، 92" للاتجار بها في السوق السوداء، وقدرت بقيمة مالية 729562 جنيه تقريبًا، وتولت النيابة التحقيق.