محافظ أسيوط يتفقد محطة الصرف الصحي بـ"البداري وساحل سليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمركزي البداري وساحل سليم، بطاقة 33 ألف متر مكعب/يوم.

وتفقد محافظ أسيوط، أقسام المحطة وأحواض وبرك الأكسدة وأحواض التهوية والمعالجة، واستمع إلى شرح عن المحطة التي تتكون من 3 محطات رفع صرف صحي "محطتين" بالبداري، ومحطة أخرى بساحل سليم، وشبكات انحدار بطول 26 كم بمدينة البداري و16 كم بمدينة ساحل سليم، وخطوط طرد بطول 23 كم، ويجرى إدخال الخدمة شرق البداري، ومدينة ساحل سليم عقب الانتهاء من خط السيب النهائي، كما تفقد "سعد" محطة رفع الصرف الصحي 2 بمدينة البداري.

وشدد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في أسرع وقت، طبقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مطالبًا بسرعة إنهاء الأعمال وربط جميع محطات الرفع والشبكات بها تمهيدًا لتشغيلها.