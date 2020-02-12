١١ مصابًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
أصيب 11 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "دمنهور -دسوق"، بمركز دمنهور، في البحيرة.
تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور، بانقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة كل من "نجيب.م"، 42 سنة، و"نبيل.ح"، 42 سنة، و"محمد.ع"، 59 سنة، و"عماد.ح"، 37 سنة، و"السيد.ع"، 48 سنة، و"محمد.ب"، 51 سنة، و"شهدي.ي"، 49 سنة، و"عبده.أ"، 55 سنة، و"رجب.ف"، 56 سنة، و"محمد.أ" 50 سنة، و"السيد.أ" 55 سنة، وجميعهم يقيمون بمركز الرحمانية.
جرى نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي، والرحمانية المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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