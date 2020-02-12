ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 21 و25 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي جنيهين، ليتراوح بين 50 و64 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.