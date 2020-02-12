اليابان تطور وسائل مضادة للصواريخ الباليستية الكورية الشمالية

تعتزم وزارة الدفاع اليابانية تطوير وسائل حرب إلكترونية مضادة للصواريخ الباليستية التي تطلق في كوريا الديمقراطية.

ويبدأ العمل في المشروع هذا العام، وينبغي أن يسفر عن نتائج في خمس سنوات، وهي عبارة عن وسيلة تستخدم إشعاعا قويا لتعطيل تبادل المعلومات عن بُعد بين الصاروخ والقاعدة الأرضية من حيث تم

إطلاقه، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

ومن المفترض إجراء اعتراض إلكتروني في بداية رحلة تحليق الصواريخ. بعد فقدان الاتصال بالقاعدة، يجب أن تعمل آلية التفجير الذاتي فيه، لأن بيونغ يانغ، وفقًا للجانب الياباني، تخشى من أن صاروخا

طائرا غير خاضع للسيطرة قد يخرج عن مساره ويضرب الصين المجاورة على سبيل المثال.

ومن المفترض تخصيص نحو 35 مليون دولار للابتكارات الأولية لإنشاء مثل هذه الأجهزة في مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 2020 (تبدأ في 1 أبريل).

في أواخر ديسمبر، أعلنت التقارير أنه في عام 2020 تخطط اليابان لتطوير نظام دفاع صاروخي وطني قادر على اعتراض الصواريخ الباليستية من خلال مسار طيران معقد.