السفير الإندونيسي في موسكو يؤكد التزام بلاده بشراء طائرات سو-35 من روسيا

أكد السفير الإندونيسي في روسيا، محمد وحيد سوبريادي، أن بلاده ملتزمة بشراء طائرات "سوخوي-35" من روسيا، إلا أنه بين أن الصفقة أبرزت عددا من التحديات، من بينها تبادل الصادرات.

قال السفير، "هذا الأمر ناقشه كذلك وزيرا الدفاع لدى البلدين، وقد صرح وزيرنا بأننا لا نزال ملتزمين بذلك"،

حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وأضاف السفير، "لا شك أن التحدي ليس سهلا، أولا من الناحية التقنية، فتلك هي المرة الأولى التي نعتمد فيها ذلك المخطط بأسلوب المقايضة"، في إشارة لنظام استخدام البضائع والخدمات بشكل كلي أو

Advertisements

جزئي بديلا للأموال عند الدفع.

وتابع "المقايضة ليست سهلة دائما، لأنها تتعلق بوزارات مختلفة، إلا أن الصفقة جارية".

ولفت السفير إلى طرح فكرة إرسال طائرة سو-35 كعينة لعرضها خلال احتفال يوم القوات المسلحة الوطنية الأندونيسية في أكتوبر، معلقا أن الأمر تقني"هذا أمر تقني بحت، وسوف تناقش الوزارتان ذلك".

يذكر أن روسيا وقعت مع إندونيسيا عقدا يقضي بتسليم 11 طائرة سو-35 بقيمة 1.1 مليار دولار في عام 2018.