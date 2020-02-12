وزير الدفاع الإيراني: طهران لا تمتلك صواريخ تحمل رؤوسًا نووية

أكد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تمتلك صواريخ تحمل رؤوسا نووية، مضيفا أن إطلاق الأقمار الصناعية لا علاقة له بالبرنامج الصاروخي الإيراني.

قال إن إيران تمتلك صواريخ دقيقة برؤوس حربية،

مضيفا أن "الأمريكيين اختبروها في قاعدة عين الأسد"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وشدد حاتمي على أن طهران ستستكمل برنامجها الفضائي، "وإطلاق الأقمار الصناعية من حق إيران".

كما نفى حاتمي كون إطلاق الصواريخ الحاملة للأقمار يخدم أهدافا دفاعية، غير أنه لم يستبعد ذلك في المستقل.

وتأتي تصريحات حاتمي بعد يوم من اتهام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لإيران بأنها "تستغل إطلاق الأقمار الصناعية لتطوير قدرات صواريخه الباليستية، ما يجعلها تهدد خصومها واستقرار المنطقة".