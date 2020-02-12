وزير النفط السوري يعلن وصول ناقلة محملة بالغاز

أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري، علي غانم، وصول، يوم الاثنين، ناقلة محملة بمادة الغاز، وذلك بعد تأخرها نحو 14 يوما، جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.
قال الوزير، في جلسة أمام مجلس الشعب، إن انتظام التوريدات من مادة الغاز سيلبي احتياجات المواطنين وينعكس إيجابا على آلية التوزيع الجديدة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضاف أن "الإجراءات القسرية الجائرة أدت
وبين الوزير غانم أن الاحتياج اليومي من مادة الغاز المنزلي يبلغ 1200 طن، وبعدأن وصل الإنتاج المحلي من هذه المادة إلى 50% من الاحتياجات اليومية أدت الاعتداءات على منشآت الغاز إلى انخفاض الإنتاج في الأسبوع الماضي إلى 25% من الاحتياجات اليومية.
أشار إلى أن واقع انخفاض الكميات المنتجة محليا وتأخر التوريدات نتيجة الظروف اللوجستية "كان له انعكاس قاس" على المواطنين في الفترة الماضية.
وبين وزير النفط أن هناك اجتماعات حكومية مكثفة لإيجاد الحلول وتجاوز الصعوبات في موضوع التوريدات، ما سينعكس بتأمين وصول مادة الغاز للمواطنين في المرحلة القريبة القادمة.
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