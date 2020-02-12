وقع انفجار في مكتب شركة للبريد، اليوم الأربعاء، بمدينة أمستردام الهولندية، فيما رجحت الشرطة أن يكون ناجمًا عن رسالةملغومة.
وأضافت الشرطة في بيان لها على "تويتر" أنه "لا إصابات بسبب الانفجار فيمكتب البريد في أمستردام"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأفادت الشرطة في وقت لاحق بأن انفجارًا آخر وقع داخل مكتب البريد، فيما لم يتم تسجيل أي ضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار في مكتب شركة للبريد بأمستردام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.