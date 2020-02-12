انفجار في مكتب شركة للبريد بأمستردام

وقع انفجار في مكتب شركة للبريد، اليوم الأربعاء، بمدينة أمستردام الهولندية، فيما رجحت الشرطة أن يكون ناجمًا عن رسالة

ملغومة.

وأضافت الشرطة في بيان لها على "تويتر" أنه "لا إصابات بسبب الانفجار في

مكتب البريد في أمستردام"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأفادت الشرطة في وقت لاحق بأن انفجارًا آخر وقع داخل مكتب البريد، فيما لم يتم تسجيل أي ضحايا.