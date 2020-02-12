السلطات العراقية تفتح جسرا وشوارع أغلقت منذ بداية الاحتجاجات

أعادت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، فتح جسر وشوارع في العاصمة بغداد أغلقت منذ بدء الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر 2019.
وقالت مصادر إن قيادة عمليات بغداد أعادت فتح جسر السنكالذي يربط بين جانبي الكرخ والرصافة، والذي شهد صدامات كبيرة بين المحتجين والقوات الأمنية خلال الأشهر الماضية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ورفعت أمانة بلدية بغداد الكتل الخرسانية، التي كانت تفصل بين المحتجين والقوات الأمنية على الجسر.
وأضافت أن "قيادة عمليات بغداد أعلنت أيضا عن فتح طريق أبو نواس - شارع الرشيد، الذي كان مغلقا وشهد أعمال عنف كبيرة، والذي يصل بين جسري السنك والجمهورية القريبين من ساحة التحرير.
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