إسرائيل تستدعي نائب السفير البلجيكي لـ"جلسة توبيخ"

استدعت إسرائيل نائب السفير البلجيكي لديها باسكال بوفين، لجلسة "توبيخ"، بعد قرار بروكسل دعوة رئيس "منظمة الدفاع عن أطفال فلسطين"، براد باركر، للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن الدولي.
وقالت قناة "مكان" الإسرائيلية إن وزارة الخارجيةاستدعت نائب السفير البلجيكي لجلسة توبيخ ثانية في أعقاب الدعوة، التي وجهتها بلاده، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لـ"رئيس منظمة معادية لإسرائيل للمشاركة في جلسة مجلس الأمن"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أنها "تتوقع من بروكسل أن تلغي الدعوة، التي وجهت لباركر وتوقف الخط المعادي لإسرائيل الذي تقوده في مجلس الأمن".
وتتهم تل أبيب باركر بقيادة تنظيم "معاد لإسرائيل"، على علاقة وطيدة بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، حسب ادعائها.
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