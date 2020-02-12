العراق يبدأ عملية حدودية للقضاء على "بقايا الإرهاب"

أعلن قائد عسكري عراقي، كبير، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية عسكرية "للقضاء على بقايا الإرهاب" بمحافظة الأنبار والمناطق القريبة من الحدود مع سوريا والأردن.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، في بيان، إن عملية عسكرية انطلقت اليوم "بمشاركة قيادة القوات البرية وقيادة عمليات بغداد وقيادة حرس الحدود والقطعات الملحقة بها، لتفتيش وتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية-السورية-الأردنية، والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الفرات الأوسط، وعمليات بغداد، للقضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار".

وأضاف أن العملية انطلقت من خلال خمسة محاور تشمل قيادة حرس الحدود وقيادة عمليات الأنبار، كما يشمل قيادة عمليات الأنبار، ويشمل أيضاً قيادة عمليات الجزيرة، وقيادة عمليات الفرات الأوسط، ومحور قيادة عمليات بغداد.

وتجري العملية "بإسناد كامل من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش". وأوضح أن المرحلة الأولى من العملية "تستهدف مساحة تبلغ 26238 كيلومتراً مربعاً".