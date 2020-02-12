كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز الأزمات التابع للاتحاد الأوروبي يراقب تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال منظمة الصحة العالمية، إنه

تم تسجيل 33 حالة فقط في ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، و14 من هؤلاء كانوا في ألمانيا، وأبلغت فرنسا عن 11 حالة - وهو ثاني أكبر عدد في الكتلة. وهذا هو السبب في أن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومقره ستوكهولم يرى أن خطر فيروس كورونا "منخفض جدًا".

ووفقًا للمفوضية الأوروبية، يعمل مركز الأزمات بكامل طاقته الآن، وتكمن الفكرة في أن تنسق جميع التدابير التي تتخذها دول الاتحاد الأوروبي وشركاؤها وجيرانهم - بما في ذلك أيسلندا والنرويج والدول الأعضاء المحتملة في الاتحاد الأوروبي شمال مقدونيا وصربيا والجبل الأسود وتركيا - لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وإذا كانت الدولة العضو غير قادرة على تنفيذ التدابير اللازمة، يمكن للمركز تنظيم المساعدة من الدول الأخرى. وتعهدت المفوضية الأوروبية باستثمار 10 ملايين يورو (10.9 مليون دولار) في الجهود المبذولة لتطوير لقاح.

ولكن جانز ليناركيتش، مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي من أن الوباء لم يصل إلى ذروته، وتم نقل حوالي 500 مواطن من دول الاتحاد الأوروبي إلى خارج الصين، وما زالوا يخضعون للحجر الصحي في منازلهم.

ويتم تنسيق عمليات الإعادة إلى الوطن بواسطة مركز الأزمات حسب الحاجة. ولم يستطع ليناركيتش تحديد ما إذا كان سيتم تقييد الرحلات الجوية بين دول الاتحاد الأوروبي والصين وجنوب شرق آسيا، مضيفًا أن القرار سيكون مقصورًا على الدول الأعضاء الفردية في الوقت الحالي.

وحتى الآن، قامت لوفتهانزا الألمانية، الخطوط الجوية البريطانية، والخطوط الجوية الفرنسية، كيه إل إم، والخطوط الجوية السويسرية الدولية، والخطوط الجوية النمساوية، فين إير، ساس وإبيريا بتخفيض أو تعليق الرحلات الجوية إلى الصين خلال شهر مارس. وأوقفت الحكومة الإيطالية الرحلات الجوية من وإلى الصين.

وصرح كريستيان ايكوب وهو موظف حكومي يراقب انتقال الفيروس التاجي "حتى الان انتشر فيروس كورونا بشكل كبير - رغم أننا نرى ببطء معدل الإصابة مستقرًا".

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وأضاف "هذا الرقم هنا في الأعلى يشير إلى عدد الأشخاص الذين تعافوا بعد الإصابة بالفيروس"، مضيفًا أن معدل الشفاء آخذ في الارتفاع.

وكان ياكوب على اتصال وثيق بالسلطات في الصين يكتب تقارير عن الوضع في مختلف دول الاتحاد الأوروبي. وقال "حتى الان، كان التعاون مع الصين سلسًا".

وأضاف "يخبروننا بما يحتاجون إليه، ونحن نتحقق من الدولة العضو التي يمكنها توفير ذلك". وفقًا لـ "دويتشة فيلة".

وطلبت الصين بضائع إنسانية وإمدادات طبية إضافية من الاتحاد الأوروبي. وسيتم تسليم أقنعة الوجه، والقفازات الواقية، والملابس إلى الصين، وفقًا للمفوضية الأوروبية. وحتى الآن، قدمت ألمانيا وفرنسا بالفعل معدات واقية للصين.

وأضاف ليناركتش: "منذ أن أصبح تفشي الفيروس معروفًا للمجتمع الدولي، كان التعاون بين المفوضية الأوروبية والصين جيدًا".

وأوضح ليناركتش، أن هناك مخاوف أخرى تتمثل في أن وباء فيروس كورونا يمكن أن يعرقل قطاع التصنيع في الصين، وبالتالي يكون له تأثير سلبي على سلاسل الإمداد العالمية والاقتصاد العالمي.

وأضاف، مع ذلك، فإن الخطر الأكثر مباشرة الذي يشكله الفيروس هو الصحة العامة.

