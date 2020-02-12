كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يهدد مجددا بضرب القوات السورية في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مجددًا بالرد على أي استهداف للقوات التركية داخل سوريا.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة العربية: "سبق وحذرنا بضرب قوات النظام السوري مباشرة إذا استهدفت قواتنا".

وأضاف أردوغان: "سنقوم بما يلزم لإجبار نظام الأسد للتراجع إلى خلف نقاط المراقبة التركية".

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وقع هجوم ثان على القوات التركية في منطقة تفتناز في إدلب مما أسفر عن مقتل 5 جنود أتراك بعد أن أرسلت أنقرة آلاف الجنود للتصدي للهجوم السوري، بينما كان المسؤولون الأتراك والروس يواصلون محادثاتهم.

وكانت تركيا، قد قصفت أهدافًا سورية فيما بعد في أحد أخطر الاشتباكات بين الجانبين منذ اندلاع الحرب السورية قبل قرابة 9 سنوات.