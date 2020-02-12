كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الروسي بسوريا: الوضع في ليبيا مقلق للغاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة الأنباء نوفا الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن السفير الروسي في سوريا ألكسندر يفيموف، قوله إن موسكو قلقة من انتقال المسلحين من إدلب إلى المناطق الأخرى في سوريا، وليبيا.

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وأضف ألكسندر يفيموف: "الوضع مع انتقال المسلحين من إدلب إلى أجزاء أخرى من سوريا وإلى خارجها على سبيل المثال إلى ليبيا، لا يُمكن إلا أن يُقلقنا".

تشهد ليبيا حالة من الفوضى غير المسبوقة، بعد إرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرتزقة سوريين إلى العاصمة الليبية طرابلس لدعم ميليشيات حكومة الوفاق.