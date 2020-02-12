أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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أخبار عاجلة الآن || انفجار في مكتب للبريد بالعاصمة الهولندية أمستردام

أعلنت الشركة الهولندية، صباح اليوم الأربعاء، عن انفجار في مكتب للبريد في العاصمة أمستردام، حسبما ذكرت قناة العربية. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || تركيا وروسيا تفشلان في التوصل لاتفاق بشأن أدلب

وصل وفد روسي، يوم السبت الماضي، إلى تركيا بعد هجوم شنته القوات السورية في إدلب وأسفر عن مقتل 8 جنود أتراك. أخبار عالمية عاجلة اليوم || عاجل.. الصين تعلن إحصائية جديد لضحايا فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية عن أحدث حصيلة لضحايا فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت إلى 1113 قتيلا و44653 مصابًا، كما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل.

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