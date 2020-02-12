كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يطالب بمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل، بمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا برًا وبحرًا وجوًا.

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وفي مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، قال بوريل: "علينا منع الأسلحة تمامًا من الوصول إلى ليبيا عن طريق البر والجو والبحر"، مضيفاً أن أفضل طريقة لضمان استمرار الهدنة، يتمثل في حظر تدفق الأسلحة.

وتابع بوريل إن إعادة إطلاق بعثة صوفيا البحرية، يمكنه السماح بالسيطرة على توجه الأسلحة إلى ليبيا عن طريق البحر المتوسط.