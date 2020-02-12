كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا وروسيا تفشلان في التوصل لاتفاق بشأن أدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل وفد روسي، يوم السبت الماضي، إلى تركيا بعد هجوم شنته القوات السورية في إدلب وأسفر عن مقتل 8 جنود أتراك.

وقع هجوم ثان على القوات التركية في منطقة تفتناز في إدلب مما أسفر عن مقتل 5 جنود أتراك بعد أن أرسلت أنقرة آلاف الجنود للتصدي للهجوم السوري، بينما كان المسؤولون الأتراك والروس يواصلون محادثاتهم.

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وكانت تركيا، قد قصفت أهدافًا سورية فيما بعد في أحد أخطر الاشتباكات بين الجانبين منذ اندلاع الحرب السورية قبل قرابة 9 سنوات.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن "المسؤولين الروس أجروا محادثات في وزارة الخارجية التركية يوم السبت واتفقوا على الاجتماع مع الأتراك مرة أخرى الإثنين بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق".

وأجرى الروس محادثات أيضاً مع مستشار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.