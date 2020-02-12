كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايوان: لا نحتاج لإذن الصين لحضور اجتماع منظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية التايوانية، اليوم الأربعاء، إن وجود تايوان في اجتماع لمنظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع بشأن فيروس كورونا الجديد كان نتيجة للمحادثات المباشرة بين الجزيرة والهيئة، ولم يتطلب هذا إذن الصين، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

كان افتقار الجزيرة إلى عضوية منظمة الصحة العالمية، بسبب اعتراضات الصين، التي تعتبرها مقاطعة صينية وليست دولة منفصلة، نقطة مؤلمة بشكل متزايد لتايوان وسط تفشي الفيروس.

اشتكت تايوان من عجزها عن الحصول على معلومات من منظمة الصحة العالمية واتهمت الصين بإعطاء معلومات غير صحيحة إلى المنظمة حول إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في تايوان، والتي يبلغ عددها 18. الصين لديها أكثر من 44000 حالة.

ولكن في اختراق دبلوماسي صغير للجزيرة، سمح لخبراء الصحة هذا الأسبوع بحضور اجتماع فني عبر الإنترنت حول الفيروس.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن ذلك يرجع إلى موافقة الصين على مشاركة تايوان. وقالت جوان أوو المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية إن الصين تحاول أن تنسب لنفسها الفضل في شيء لا تستحقه.

وأضافت: "كانت مشاركة خبرائنا في منتدى منظمة الصحة العالمية هذا نتيجة لترتيب اتخذته حكومتنا ومنظمة الصحة العالمية مباشرة. لم يكن بحاجة إلى موافقة الصين ".

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وقالت إن خبراء تايوان شاركوا بصفتهم الشخصية في تجنب النزاعات السياسية، ولم يعطوا جنسيتهم عند الانضمام إلى المنتدى على الإنترنت.

لم ترد منظمة الصحة العالمية على الفور على طلب للتعليق.

أصبح استبعاد تايوان من منظمة الصحة العالمية نقطة خلاف أخرى بين الصين والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بعد أن أخبر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في جنيف المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية أنه ينبغي للوكالة أن تتعامل مع حكومة تايوان بشكل مباشر.

اتهمت الصين، التي تقول إن بكين تمثل تايوان بشكل كاف في منظمة الصحة العالمية، الولايات المتحدة بـ "الضجيج" السياسي حول هذه القضية.

وقالت حكومة تايوان المنتخبة ديمقراطيا، إن لها وحدها الحق في تمثيل سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليون نسمة، وأنها لم تكن قط جزءًا من جمهورية الصين الشعبية، وأنه ليس من الضروري أن تمثلهم.

