كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر درون تركية و"دفاع جوي".. أنقرة تواصل انتهاك اتفاق مؤتمر برلين حول ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكثر من مرة، استمرار تركيا بإرسال المقاتلين السوريين إلى العاصمة الليبية طرابلس، كما تواصل دعمها العسكري بطائرات الدرون والمنظومات الدفاعية على ما يبدو.

وقد تعهد الأطراف الدولية المشاركة في مؤتمر برلين، الذي عقد الشهر الماضي بشأن ليبيا، ومنها تركيا، بوقف التدخلات والامتناع عن الدعم العسكري للأطراف الليبية المتحاربة.

وأرسلت تركيا، منظومة دفاع جوي إلى حكومة الوفاق في طرابلس.

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ونشرت وسائل إعلام محلية، صوراً قالت إن أحد ركاب الطيران المدني بمطار معيتيقة التقطها، تُظهر وجود منظومة دفاع جوي بالقرب من برج المراقبة.

كما أوضحت أنه تم تركيب منظومة دفاع جوي تركية من طراز "هوك" المضادة للطائرات، نقلًا عن قناة العربية.