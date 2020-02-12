طقس الأربعاء.. بارد في المرتفعات ومستقرا في باقي مناطق المملكة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الاربعاء، أن تتميز الحالة الجوية باستمرار الطقس البارد نسبيا فوق المناطق الجبلية وذلك خلال الليل والصباح.

كما تتوقع تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب بسهول وسواحل المحيط الاطلسي، والواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الواقعة غرب الاطلس . كما ستكون الاجواء غائمة جزئيا بكل من الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وسيبقى الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما بباقي أرجاء المملكة ، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالاقاليم الجنوبية .

وستهب الرياح معتدلة الى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشمالي ضعيفة الى معتدلة على العموم بباقي الجهات الأخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و 04 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و 11 درجة بكل من المنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الشمالية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 11 و 18 درجة بالسهول الوسطى، ومنطقة سوس، وأقصى الجنوب الشرقي وبالاقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 14 و 21 درجة بالمرتفعات، ومنطقة طنجة والهضاب العليا الشرقية، وبالسواحل، وما بين 21 و 29 درجة بالسايس، ومنطقة طنجة، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 27 و34 بمنطقة سوس، وفي ما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وقوي الى جد قوي الهيجان ما بين الرباط وآسفي، وقليل الهيجان الى هائج ما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا الى قوي الهيجان بباقي السواحل.