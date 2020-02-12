المغرب يوافق على استيراد الأسماك من البرازيل

قالت السلطات البرازيلية إن المغرب وافق على بدء تصدير الأسماك البرازيلية إلى المغرب وذلك لتعزيز التجار البينية في هذا القطاع بين البلدين.

وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وفق ما نقلت الجمعة الماضية، وكالة الأنباء “ANBA” المحلية. وتقول الوزارة إن دولة البرازيل بإمكانها الآن تصدير الأسماك إلى المغرب، بعدما أقرت المملكة الشهادة الصحية الدولية المتعلقة بصادرات هذا البلد.

وتشير الوكالة إلى أن المغرب يعتبر حاليا أبرز مصدر للأسماك إلى السوق البرازيلية. فيما يوقع وزير الإستزراع الماء والسمكي البرازيلي، خورخي سيف جينيور، أن يخلق هذا القرار “تجارة ثنائية أكثر” بين البلدين، في إشارة إلى تعديل الميزان التجاري في هذا القطاع.

ويتابع المصدر ذاته أن البرازيل اشترت خلال عام 2019 المنصرم، ما مجموعه 75 ألف و700 طن من الأسماك من الدول العربية، استحوذ منها المغرب على 66 ألف طن، مقابل 63 مليون دولار أمريكي.