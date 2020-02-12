تشيلسي يجهز عرضا لضم المغربي زياش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي يجهز عرضا للتعاقد مع نجم أياكس أمستردام الهولندي، حكيم زياش، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن البلوز مستعدون لدفع 45 مليون إسترليني، من أجل الفوز بخدمات أسد الأطلس.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحرك إدارة تشيلسي، جاء بعدما أصيب المدرب فرانك لامبارد بالإحباط الشديد، في ظل فشل النادي في ضم أي لاعب، خلال الميركاتو الشتوي الأخير، رغم رفع الإيقاف عنه.

ويتمسك لامبارد بالتعاقد مع زياش، متوقعا أن يضيف اللاعب المغربي مزيدًا من الإبداع والفاعلية للفريق أمام المرمى.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد تحدثت أيضا عن وجود اهتمام قوي من جانب مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بضم زياش، عقب نهاية الموسم الجاري.