القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب ستة أشخاص من جراء استنشاقهم الدخان إثر حريق شب في شقة سكنية بمدينة الناصرة، الليلة الماضية.
وأفاد المتحدث بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أن الأشخاص الستة جرى نقلهم إلى المستشفى بعد استنشاقهم الدخان الذي انبعث من حريق شب في شقة سكنية بالطابق السادس من بناية مكونة من 6 طوابق، في مدينة الناصرة.
ووفقا للطواقم الطبية وصفت حالة أحد المصابين بالمتوسطة والآخرين بالطفيفة.
وأضاف أن طواقم الإطفاء والإنقاذ خلصت عالقين وأخمدت الحريق في المكان.
هذا، وفتحت الشرطة وخبير الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر الناصرة: إصابة 6 أشخاص في حريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.