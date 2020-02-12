إحراق منزل معلمة في الجبانة السفلى بمديرية المشنة في إب 

الأربعاء 12 فبراير 2020

تشهد محافظة إب، حوادث وقضايا جنائية عكست الفوضى والانفلات أمني الذي تشهده المحافظة منذ سيطرة المليشيا الحوثية عليها أواخر العام 2014.



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وقالت مصادر محلية، أن أحد أقارب طالبة في مدرسة أسماء بنت شهاب بمدينة إب قام بإحراق أجزاء من منزل الأستاذة وفاء المنصوب في الجبانة السفلى بمديرية المشنة.

ويأتي هذا بالتزامن مع إرسال الطالبة رسائل تهديد بالقتل والتفجير لمديرة المدرسة، بعد أسابيع من محاولة تفجير قنبلة في إحدى الفصول الدراسية المليئة بالطالبات.