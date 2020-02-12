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العشرات يحتشدون أمام المحكمة بإب أثناء انعقاد أولى جلسات قضية مقتل الطفلة ريماس 

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن العشرات يحتشدون أمام المحكمة بإب أثناء انعقاد أولى جلسات قضية مقتل الطفلة ريماس  والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 فبراير 2020

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، بأن المحكمة الجزائية الابتدائية عقدت أولى جلساتها في قضية مقتل الطفلة "ريماس القادري" وسط حضور شعبي كبير ومطالبة جماهيرية بسرعة القصاص من الجاني. 

 

 

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 وبحسب المصادر، احتشد العشرات من أبناء عزلة وراف مديرية جبلة أمام المحكمة الجزائية الابتدائية أثناء انعقاد الجلسة الأولى في قضية مقتل الطفلة ريماس عبدالسلام القادري 6 سنوات،  مطالبين بسرعة المحاكمة وإنزال العقاب القانوني والشرعي في حق الجاني. 

 

 ورفع المحتشدون لافتات قماشية كتب عليها "مطلبنا القصاص العاجل من قاتل الطفلة ريماس" ، "ريماس طفلتنا ولن يذهب دمها هدرا "،  وشعارات أخرى.

 

وطالب والد الطفلة ريماس عبدالسلام بسرعة السير في إجراءات التقاضي وتنفيذ حكم الله في الجاني وذلك  بالقصاص الشرعي والقانوني.

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