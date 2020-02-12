بن بريك يهاجم الإصلاح ويؤكد: لا يوجد عدو للحوثي سوى هذه الجهات

الأربعاء 12 فبراير 2020

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، إنه لا يوجد عدو للحوثي سوى السعودية والإمارات والجنوب بقيادة المجلس الانتقالي والمقاومة الوطنية اليمنية بقيادة طارق عفاش.



وأضاف، عبر حسابه على تويتر: كل من كان مع هذه الجهات الثلاث، ولا يمكن التحرر من الحوثي إلا بهؤلاء، ما عدا هذا فكله نهب وكذب ودجل وإطالة للحرب وتمكين للحوثي وموت للشعبين وضياع لكل التضحيات.

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وتابع: إما تكون تبع السعودية والإمارات، أو تبع الجنوبيين بقيادة الانتقالي، أو تبع طارق عفاش، أو مع هذه الجهات الثلاث، أو تكون تبع شرعية الإخونج وأنت جنوبي اختر لنفسك ولاتتحدث عما ليس بيدك.

وختم تغريدة بالقول: كن شجاعا وقل أنا مع الشرعية في الوحدة ولا أقبل باستقلال الجنوب وسيأتيك الجواب من أقرب الناس إليك.