شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. الإعلان عن أول حالة وفاة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 فبراير 2020 أعلنت السلطات في إيران اليوم الأربعاء، شباط 12، 2020، عن أول حالة وفاة قد تكون ناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا

Advertisements وقالت صحيفة إيران إن امرأة فارقت الحياة بأحد مستشفيات طهران يعتقد انها اصيبت بفيروس كورونا. ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات الإيرانية بدأت التحقيقات في الأمر.

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